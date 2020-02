Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a déjà identifié l’un de ses futurs clubs !

Publié le 12 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani pourrait bien être amené à porter le maillot de Boca Juniors avant la fin de sa carrière.

Proche de quitter le PSG durant le mercato hivernal pour signer à l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani a finalement été retenu par le club de la capitale. Le buteur uruguayen devrait donc quitter gratuitement le PSG à l’issue de son contrat en fin de saison, et il pourrait rejoindre la destination de son choix. Cavani devrait opter pour un dernier challenge en Europe, mais après, son partenaire du PSG Leandro Paredes lui a conseillé une destination bien précise.

« Cavani aimerait aller jouer à Boca »