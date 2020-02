Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Paredes sur l’avenir d’Edinson Cavani !

Publié le 11 février 2020 à 16h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani ira donc finalement au bout de son contrat avec le PSG, Leandro Paredes a fait une annonce concernant l’avenir du Matador.

Annoncé sur le départ durant ce mois janvier, Edinson Cavani n’a finalement pas rejoint l’Atlético de Madrid. L’Uruguayen va donc finir la saison avec le PSG, avant de se retrouver libre à la fin de la saison. La question sera alors de savoir où pourrait rebondir le Matador, qui ne devrait pas avoir à trouver un point de chute étant donné que les prétendants sont nombreux. Toutefois, à défaut de continuer en Europe, Cavani pourrait bien prendre la direction de l’Argentine.

« Cavani est parfait pour Boca »