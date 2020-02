Foot - PSG

PSG : Edinson Cavani ne va rien lâcher !

Publié le 11 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Auteur de son 199ème but avec le PSG dimanche soir face à l’OL (4-2), Edinson Cavani a révélé qu’il allait tout donner pour le club de la capitale jusqu’à la fin de son aventure parisienne.

Avec l’arrivée de Mauro Icardi l’été dernier, ainsi que sa blessure à la hanche, Edinson Cavani n’a pas beaucoup joué lors de la première partie de saison du PSG. En outre, son transfert avorté à l’Atletico Madrid lors du mercato hivernal n’a pas arrangé sa situation compliquée au PSG. Ce qui lui manquait, c’était un but en championnat. Dimanche soir, lors de la victoire du champion de France sur sa pelouse face à l’OL (4-2), Cavani a inscrit le 199ème but de sa carrière avec le PSG, son premier en Ligue 1 depuis Rennes le 18 août dernier. De quoi lui permettre d’aborder la seconde partie de saison de la meilleure des manières et de jurer de tout donner pour le PSG.

« Je vais toujours donner le maximum pour ce club, pour mes coéquipiers et pour les supporters »