PSG - Insolite : Neymar se fait chambrer par ses partenaires sur son look improbable !

Foot - PSG

Habitué des accoutrements extravagants, Neymar s’est fait chambrer par ses coéquipiers Thiago Silva et Ander Herrera à propos de sa tenue après la victoire face à Lyon (4-2).

L’ambiance était manifestement bonne au PSG au sortir de la victoire face à Lyon (4-2) ce dimanche. Si Neymar était de nouveau préservé lors de ce choc du championnat, il a énormément fait parler sur les réseaux sociaux à cause d’un accoutrement pour le moins… original. Le Brésilien s’est affiché tout sourire avec un Gilet jaune fluo sur les épaules et avec des lunettes de soleil réfléchissantes.

Après ses cheveux teints en rose, le nouveau style de Neymar a fait réagir (avec humour) ses coéquipiers à Paris. Ander Herrera y est même allé de son commentaire en postant sur son compte Twitter le message suivant : « Bonne victoire et un plaisir d'avoir reçu la visite d'un agent de piste », accompagné d’une photo de la star auriverde . Son compatriote Thiago Silva a lui qualifié Neymar de « déménageur » sur son compte Instagram .

Good victory and it’s great to have the visit of a plane director signals ✈️ ?'?? ?'??'??? pic.twitter.com/rxgGEOPnbH