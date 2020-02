Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès valide la grosse intervention de Leonardo !

Publié le 10 février 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo n’a pas hésité à prendre la parole dimanche soir dans le Canal Football Club pour faire retomber la pression autour du PSG, Pierre Ménès semble avoir apprécié cette sortie médiatique du directeur sportif parisien.

Après la victoire difficile du PSG face à l’OL dimanche soir (4-2), Leonardo avait un objectif en tête : faire redescendre la pression, à dix jours du grand choc face au Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le directeur sportif du PSG a passé un bon quart d’heure au micro du Canal Football Club en abordant les sujets sensibles du moment, et sur son blog, Pierre Ménès a totalement validé la communication de Leonardo.

« Une masterclass de communication »