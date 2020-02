Foot - PSG

PSG : Nouveau gros coup dur pour Dortmund ?

Publié le 9 février 2020 à 11h04 par La rédaction

Quelques jours après avoir constaté la blessure de Marco Reus, absent pour le choc contre le PSG, le Borussia Dortmund pourrait être contraint de se passer des services de Julian Brandt.

Dans à peine plus d’une semaine, le Borussia Dortmund recevra le PSG dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et le club allemand enchaîne les galères. Quelques jours après Marco Reus, d’ores et déjà forfait pour le choc contre le club parisien, c’est Julian Brandt qui inquiète. Touché à la cheville lors de la défaite face au Bayer Leverkusen (3-4), l’Allemand doit passer des examens, mais sa participation pour le match face au PSG est d’ores et déjà fortement compromise.