Foot - PSG

PSG - Malaise : L’improbable sortie de Meunier sur la remontada...

Publié le 10 février 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que la remontada face au FC Barcelone reste dans les mémoires de tous les supporters du PSG, Thomas Meunier a livré une étonnante sortie sur ce match.

Ces derniers mois, Thomas Meunier s’est retrouvé dans l’oeil des fans du PSG. En effet, le Belge avait liké un tifo de l’OM sur les réseaux sociaux, ce qui n’avait pas été apprécié par les supporters. Et la foudre pourrait à nouveau s’abattre sur Meunier, qui a cette fois commenté la remontada face au FC Barcelone.

« Neymar m’a vraiment surpris »

Pour le magazine du PSG, Thomas Meunier est ainsi revenu sur cette remontada. Et le Belge s’est enflammé pour la performance de Neymar, bourreau des Parisiens durant cette rencontre : « Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie et faire des histoires mais lorsque l’on se fait éliminer par le FC Barcelone, Neymar m’a vraiment surpris. Ce n’était pas le joueur du match aller, il avait porté l’équipe toute entière et j’ai vraiment découvert ce qu’était un joueur de classe mondiale ».