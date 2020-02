Foot - PSG

PSG : Leonardo a poussé un gros coup de gueule !

Publié le 10 février 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Visiblement agacé par les critiques à l’encontre du PSG à l’approche du grand match face au Borussia Dortmund, Leonardo est monté au créneau dimanche soir pour tacler les observateurs.

Le 18 février prochain, le PSG croisera le fer avec le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, et la formation de Thomas Tuchel sera forcément attendue au tournant. En effet, le PSG n’a plus passé ce stade de la compétition en C1 depuis la saison 2015-2016, et les critiques sur le niveau de jeu du club de la capitale ont refait surface dimanche soir malgré le succès face à l’OL (4-2). Leonardo a donc décidé de prendre la parole au micro de Canal + après le match, et le directeur sportif du PSG a demandé aux observateurs de faire preuve d’optimisme.

« On a le droit d’être contents de temps en temps »