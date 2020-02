Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo pousse un coup de gueule sur le clash Mbappé-Tuchel !

Publié le 10 février 2020 à 9h15 par A.D.

À la suite de son altercation avec Thomas Tuchel, Kylian Mbappé a été sous le feu des critiques. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a tenu à prendre la défense de son attaquant.

Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Leonardo. Lors du carton du PSG face à Montpellier (5-0, le 1er février dernier), le champion du monde français s’en est pris à Thomas Tuchel lors de sa sortie. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Dimanche soir, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a tenu à prendre la défense de Kylian Mbappé.

«Dire que c’est un enfant gâté, je ne l’accepte pas»