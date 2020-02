Foot - PSG

PSG : Meunier regrette les buts encaissés face à l’OL !

Publié le 9 février 2020 à 23h49 par B.C.

Alors que le PSG est sorti vainqueur du choc de la Ligue 1 face à l’OL (4-2) ce dimanche soir, Thomas Meunier regrette les deux buts encaissés en seconde période.