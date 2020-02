Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel interpelle Mbappé après leur altercation !

Publié le 9 février 2020 à 11h45 par A.M.

Quelques jours après leur altercation lors de la victoire contre Montpellier (5-0), Thomas Tuchel envoie un message fort à Kylian Mbappe et veut clore la polémique.

Remplacé à la 68e minute du match opposant le Paris Saint-Germain à Montpellier, Kylian Mbappé n’avait pas manqué d’afficher son mécontentement bien le club de la capitale était assuré de s’imposer. L’attaquant français s’est en effet accroché avec Thomas Tuchel, ce qui n’a pas manqué de créer une vive polémique relançant même les rumeurs d’un possible départ du Champion du monde dont la relation avec son entraîneur au PSG se serait détériorée.

«Je suis le plus heureux qu’il soit mon joueur»