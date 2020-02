Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti revient sur le calvaire d'Edinson Cavani !

Publié le 10 février 2020 à 20h15 par A.D.

Buteur ce dimanche soir face à l’OL, Edinson Cavani a parachevé la victoire du PSG quelques minutes après son entrée en jeu. Marco Verratti n’a pas manqué de féliciter son coéquipier.

Marco Verratti n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Edinson Cavani. Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’OL (4-2) au Parc des Princes. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, El Matador y est allé de son petit but en seulement trois minutes. Présent en zone mixte après la rencontre, Marco Verratti a tenu à faire passer un message fort à Edinson Cavani.

«Il a passé des moments un peu bizarres»