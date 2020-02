Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel dresse un constat clair après le faux départ de Cavani !

Publié le 10 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Proche de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au Parc des Princes. Et Thomas Tuchel assure désormais que ce feuilleton fait partie du passé…

À l’instar de Neymar l’été dernier, Edinson Cavani (32 ans) a longtemps fait le forcing durant le mercato de janvier pour quitter le PSG. Pisté par l’Atlético de Madrid, le buteur uruguayen souhaitait donc claquer la porte du Parc des Princes à six mois de la fin de son contrat pour aller se relancer en Espagne. Finalement, Cavani n’a pas bougé du PSG, et son but inscrit dimanche soir contre l’OL (4-2) tourne définitivement la page d’un mercato agité comme l’a indiqué Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Les choses sont claires depuis le mercato »