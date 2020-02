Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de revoir ses plans pour la succession de Cavani ?

Publié le 10 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Mauro Icardi a débarqué au PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt. De quoi laisser entendre qu’il pourrait prendre la succession d’Edinson Cavani à l’approche de la fin de son contrat. Mais Leonardo pourrait être contraint de revoir ses plans...

Dans les ultimes heures du mercato estival, le PSG trouvait un accord avec l’Inter pour le prêt de Mauro Icardi pour une saison avec option d’achat non obligatoire. Un coup qui ressemblait à une succession en douceur d’Edinson Cavani dont le contrat expirera en juin prochain. C’était sans compter sur la volonté du clan Icardi qui serait susceptible de chambouler les plans du PSG et de Leonardo si l’Argentin était bel et bien recruté pour remplacer Cavani...

Wanda Nara envisagerait un transfert d’Icardi à la Juventus