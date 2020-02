Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des doutes autour de l’avenir d’Icardi ?

Publié le 9 février 2020 à 21h15 par Th.B.

Ayant prêté Mauro Icardi au PSG pour une saison avec option d’achat non obligatoire, l’Inter commencerait à perdre patience en coulisse concernant l’avenir de l’Argentin. Explications.

Alors qu’il avait démarré son aventure parisienne sur les chapeaux de roue en trouvant régulièrement le chemin des filets, Mauro Icardi est moins en réussite dernièrement. Lors de ses 5 dernières apparitions avec le PSG, l’attaquant argentin n’a marqué qu’à une seule reprise face au FC Nantes (2-1) sur le tir d’Angel Di Maria qu’il a dévié dans le but nantais. De quoi permettre à Thomas Tuchel de s’inquiéter concernant la forme de son avant-centre. Mais l’entraîneur du PSG ne serait pas le seul à se poser des questions sur Icardi.

Une inquiétude de l’Inter, en attente de la réponse parisienne, pour le transfert d’Icardi au PSG