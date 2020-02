Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur les intentions de Messi !

Publié le 9 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone se trouverait dans une crise et pourrait perdre Lionel Messi si Josep Maria Bartomeu n’était pas démis de ses fonctions à la fin de la saison, un correspondant du Barça a tenu à rétablir la vérité dans cette affaire.

Depuis mardi dernier et l’interview d’Éric Abidal à Sport dans laquelle il expliquait que l’éviction d’Ernesto Valverde était partiellement due à l’investissement des joueurs du FC Barcelone et la réponse franche de Lionel Messi aux propos du secrétaire technique du Barça , le club blaugrana serait en pleine crise en interne. Les rumeurs de départ d’Abidal, mais surtout de Messi et de Josep Maria Bartomeu fusent. Le président du FC Barcelone devrait d’ailleurs se retirer si le champion d’Espagne souhaitait conserver l’Argentin. Ce serait d’ailleurs ce qu’exigerait Lionel Messi en interne selon Ok Diario.

Lionel Messi ne réclamerait en aucun cas le départ de Bartomeu !

En effet, le média ibérique a révélé ces dernières heures que Lionel Messi refuserait d’apposer sa signature sur le contrat à vie que le FC Barcelone lui aurait transmis si un changement à la présidence n’était pas effectué l’été prochain. Cette information serait totalement erronée. C’est du moins ce qu’a assuré un correspondant ESPN du FC Barcelone sur son compte Twitter en publiant le message suivant : « Fake ». L’information communiquée par Ok Diario sur les intentions de Messi avec Bartomeu serait donc fausse. Reste à savoir quel dénouement connaîtra ce feuilleton.