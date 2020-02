Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba décisif pour cette piste de Zidane ?

Publié le 9 février 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Alors que Jack Grealish aurait donné sa préférence à Manchester United, malgré l’intérêt du Real Madrid, la vente de Paul Pogba permettrait aux Mancuniens de régler une partie de ce transfert

Rivaux sur les terrains, le Real Madrid et le FC Barcelone devraient également l’être sur le marché des transferts. Le Sun dévoilait récemment les intentions de Florentino Pérez et de Josep Maria Bartomeu pour Jack Grealish, milieu offensif d’Aston Villa. Des désirs qui pourraient rester sans suite. En Angleterre, on explique que le jeune joueur de 24 ans souhaiterait finalement rejoindre Manchester United lors du mercato estival. Et Paul Pogba, également dans le viseur du Real, aurait un rôle à jouer dans le dossier Grealish.

L’argent de Pogba directement investi pour Grealish ?