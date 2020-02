Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce cador européen évoque une arrivée de… Lionel Messi !

Publié le 9 février 2020 à 21h00 par B.C. mis à jour le 9 février 2020 à 21h03

Avant le derby milanais ce dimanche soir, Beppe Marotta, directeur sportif nerazzurro, a été interrogé sur une possible arrivée de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en 2021 avec le Barça, du côté de l’Inter. Une question qui a eu le don de le faire sourire…

La prise de bec entre Éric Abidal et Lionel Messi n’a échappé à personne cette semaine, et celle-ci pourrait avoir des conséquences à plus long terme sur l'avenir de l'Argentin selon certains médias espagnols. En effet, le sextuple Ballon d’Or dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de plier bagage avant 2021, de quoi faire rêver plusieurs dirigeants en vue du prochain mercato estival. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , l’Inter Milan serait notamment à l’affût en cas d’opportunité, un sujet évoqué par Beppe Marotta ce dimanche soir.

« Messi ? Pas de réponse ! »