Mercato - PSG : Un indésirable de Mourinho pour remplacer Kurzawa ?

Publié le 10 février 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche en vue de la saison prochaine, compte tenu du fait que Layvin Kurzawa devrait très probablement quitter le PSG à l'issue de son contrat, Leonardo s'intéresserait à Danny Rose.

En vue de l'été prochain, les priorités de recrutement du PSG semblent assez claires. En effet, Leonardo devra se mettre en quête de nouveaux latéraux, notamment dans le couloir gauche. Il faut dire que le contrat de Layvin Kurzawa prend fin en juin prochain, et alors qu'il est passé proche d'un départ cet hiver vers la Juventus dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio, l'ancien Monégasque ne devrait pas prolonger son bail et ainsi quitter le PSG. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale doit trouver un joueur pour concurrencer Juan Bernat.

Danny Rose dans le viseur du PSG ?