Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre en vue pour l’avenir d’Icardi ?

Publié le 10 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semblait bien parti pour lever l’option d’achat dont il dispose pour Mauro Icardi, la presse italienne annonce un énorme retournement de situation dans ce dossier.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera. Il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses. Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra », confiait début janvier Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, se montrant donc très énigmatique sur l’avenir du buteur argentin au PSG. D’ailleurs, même si le club de la capitale dispose d’une option d’achat à hauteur de 70M€ pour Icardi, ce dernier pourrait finalement en décider autrement…

Icardi de retour en Italie cet été ?

Comme l’a révélé Calciomercato.com dimanche, Mauro Icardi pourrait envisager un retour en Italie à l’issue de la saison et pourrait snober l’offre du PSG. Le buteur argentin, pisté par la Juventus, pourrait donc retourner à l’Inter Milan à l’issue de son prêt et demander de rejoindre le club turinois dans la foulée. Affaire à suivre…