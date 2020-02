Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger pour Leonardo avec Icardi à cause… de Wanda Nara ?

Publié le 9 février 2020 à 23h15 par Th.B.

Femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara pourrait jouer un sale tour au PSG, elle qui émettrait le souhait de voir l’Argentin arborer la tunique de la Juventus.

Alors que le PSG s’est attaché les services de Mauro Icardi lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire, les dirigeants parisiens n’auraient pas encore décidé s’ils allaient lever ou non l’option d’achat auprès de la direction de l’Inter. Calciomercato.com révélait même récemment qu’un retour d’Icardi en Lombardie était dans les tuyaux l’été prochain, soit à l’expiration de son prêt. S’en suivrait alors un transfert… à la Juventus !

Wanda Nara n’aurait d’yeux que pour la Juventus !