PSG - Polémique : Leonardo s’agace sur la soirée d’anniversaire de Neymar…

Publié le 10 février 2020 à 14h15 par A.D.

La fête d’anniversaire de Neymar a fait couler beaucoup d’encre. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a tenu à éteindre la polémique.

Leonardo ne veut pas faire de l’anniversaire de Neymar une affaire d’état. Dimanche 2 février, la star brésilienne a organisé une soirée pour fêter ses 28 ans. Un événement qui a fait grand bruit, puisque le PSG a affronté Montpellier la veille et le FC Nantes deux jours plus tard. Interrogé au micro de Canal Plus ce dimanche soir, Leonardo a tenté d’éteindre la polémique sur l'anniversaire de Neymar.

«Il sait ce qu'on en pense»