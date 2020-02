Foot - PSG

PSG : Cavani fait une annonce sur son avenir au club !

Publié le 10 février 2020 à 12h45 par A.D.

Entré en jeu ce dimanche face à l’OL, Edinson Cavani a retrouvé le chemin des filets. El Matador a profité de l’occasion pour clamer son amour pour le PSG.

Edinson Cavani est aux anges. Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’OL au Parc des Princes (4-2). Entré en jeu à la place de Mauro Icardi, El Matador a participé à la fête en faisant trembler les filets d’Anthony Lopes. Dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG, Edinson Cavani a fait passer un message fort après la rencontre et assure qu'il continuera de se donner à fond pour le club de la capitale, alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain.

«Je vais toujours donner le maximum pour ce club»