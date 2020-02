Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi déjà validée par Neymar ?

Publié le 11 février 2020 à 11h45 par T.M.

Durant l’intersaison, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone pour le PSG. Un mouvement qui donnerait le sourire à Neymar.

Cet été, le PSG pourrait bien réaliser le coup du siècle. En effet, Lionel Messi pourrait débarquer en provenance du FC Barcelone contre… à 0€. Une clause dans son contrat lui permet, en effet, de quitter la Catalogne à l’intersaison. Eduardo Inda a assuré au sujet d’une arrivée de Messi au PSG : « Il y a des mouvements pour que Lionel Messi aille à Paris et si Messi veut aller au PSG à la fin de la saison, il pourrait le faire pour 0€. Le Barça n’a pas d’argent pour recruter Neymar et Messi veut jouer avec Neymar ».

Neymar ravi de retrouver Messi ?