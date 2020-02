Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a son plan pour attirer Lionel Messi !

Publié le 11 février 2020 à 9h15 par T.M.

Du côté de l’Espagne, on annonce que le PSG serait prêt à sauter sur l’occasion pour Lionel Messi. Et Leonardo aurait un plan de marche pour permettre l’arrivée de la star du FC Barcelone.

Va-t-on enfin voir Lionel Messi loin du FC Barcelone ? Alors que l’Argentin a fait toute sa carrière en Catalogne, ils sont nombreux à vouloir le voir sortir de sa zone de confort, comme Cristiano Ronaldo a pu le faire. Un fait qui pourrait devenir une réalité durant le prochain mercato estival. En effet, Eduardo Inda a annoncé que Messi pourrait bien débarquer au PSG durant l’intersaison. En coulisse, cela bougerait pour réaliser cette opération XXL qui pourrait se boucler pour 0€ grâce à une clause dans son contrat.

Comment assumer le salaire de Messi ?