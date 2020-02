Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive de Zubizarreta pour Thauvin ? La réponse !

Publié le 11 février 2020 à 8h30 par B.C.

Blessé depuis l’été dernier, Florian Thauvin voit son avenir à l’OM s’inscrire en pointillé puisque son contrat prendra fin en 2021. Le club phocéen devra donc prolonger son attaquant pour écarter tout danger, mais aucune discussion n’aurait encore été entamée.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin va devoir prendre une grande décision pour son avenir cet été. En effet, le club phocéen ne peut se permettre de conserver son international français sans le prolonger au préalable, au risque de le perdre gratuitement à l’issue de son contrat. Cependant, cela pourrait être difficile pour Marseille puisque L’Équipe révélait il y a quelques jours que la prolongation de Thauvin risque d'être trop coûteuse pour l’OM. Interpellé dans son émission sur la situation par un supporter phocéen, Mohamed Bouhafsi a fait le point sur ce dossier qui risque faire parler dans les prochains mois.

Aucune discussion pour la prolongation de Thauvin, mais…