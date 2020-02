Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or à saisir pour Leonardo… avec Koulibaly ?

Publié le 11 février 2020 à 0h15 par A.C.

La piste menant à Kalidou Koulibaly pourrait bien évoluer en faveur de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Dans quelques mois, Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain et à l’heure actuelle, aucune discussion n’aurait débuté pour aborder une prolongation. Ainsi, Leonardo chercherait un successeur au capitaine du PSG et semble avoir jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly. Il n’est toutefois pas seul sur ce coup, puisque selon nos informations le FC Barcelone suivrait également le défenseur du Napoli.

Le prix de Koulibaly aurait drastiquement chuté