Mercato - PSG : Tuchel face à une énorme menace pour son avenir ?

Publié le 10 février 2020 à 21h15 par B.C.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison s’il ne parvient pas à remplir les objectifs fixés en Ligue des Champions.

L’été dernier, Thomas Tuchel a été maintenu à son poste après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions face à Manchester United, et ce malgré le retour de Leonardo au PSG. Mais l’avenir de l’Allemand, sous contrat jusqu’en 2021, est loin d’être assuré. Comme annoncé par le 10 Sport en décembre dernier, Leonardo est déjà en contact avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. L’Italo-brésilien pourrait donc décider de nommer l'ancien turinois à la tête du PSG la saison prochaine, une menace qui serait bien réelle.

Tuchel jouerait son poste cette saison