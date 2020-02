Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery lâche une énorme anecdote sur le transfert de Neymar !

Publié le 10 février 2020 à 19h45 par A.M.

Resté deux saisons sur le banc du PSG, Unai Emery a notamment vécu le mercato 2017 tonitruant du club de la capitale qui a lâché 400M€ pour s’offrir Neymar et Kylian Mbappé. Et le technicien basque dévoile les coulisses de l’arrivée du Brésilien.

Durant l’été 2017, le Paris Saint-Germain a dynamité le marché des transferts en lâchant 400M€ pour s’offrir Neymar et Kylian Mbappé. C’est le Brésilien qui a débarqué en premier pour 222M€. Unai Emery était l’entraîneur à ce moment-là et alors que son intervention décisive pour convaincre Kylian Mbappé était connue, le technicien basque s’étant rendu au domicile de l’attaquant français, Unai Emery a également avoué avoir convaincu Neymar.

«C'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu»