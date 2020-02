Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix fixé pour cette piste XXL de Setién ?

Publié le 10 février 2020 à 19h00 par A.D.

Le FC Barcelone et Liverpool pourraient se disputer Timo Werner lors du prochain mercato. Selon la presse britannique, le buteur du RB Salzbourg disposerait d’une clause libératoire d’environ 60M€.

Quique Setién et Jürgen Klopp sauraient à quoi s’en tenir pour Timo Werner. Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, le buteur de 23 ans aurait séduit bon nombre de cadors européens et notamment le FC Barcelone et Liverpool. Selon les informations de l’ Athletic , l’écurie blaugrana et les Reds n’auraient pas besoin de casser leur tirelire pour Timo Werner.

Une clause libératoire proche de 60M€ pour Timo Werner ?

A en croire le journaliste britannique James Pearce, une clause libératoire figurerait dans le contrat de Timo Werner. Ainsi, le Barça et Liverpool pourraient s’attacher les services de l’international allemand pour une somme proche de 60M€. Quique Setién et Jürgen Klopp sont-ils disposés à payer cette somme pour Timo Werner ?