Mercato - PSG : Leonardo prêt à réaliser un énorme coup à 0€… avec Lionel Messi ?

Publié le 11 février 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis le clash entre Lionel Messi et Eric Abidal, l’avenir de l’Argentin est devenu incertain au FC Barcelone. Et visiblement, en coulisse, cela bougerait pour qu’il débarque au PSG.

Une tempête frappe actuellement le FC Barcelone de plein fouet. Lionel Messi n’a pas hésité à monter au créneau face à sa direction et notamment Eric Abidal. Un clash qui a jeté un énorme froid sur l’avenir de l’Argentin en Catalogne. La crainte est donc énorme du côté du Camp Nou, d’autant plus qu’une clause dans le contrat de Messi lui permet de partir durant l’été pour 0€. Une énorme opportunité que le PSG voudrait bien saisir.

Messi avec Neymar au PSG ?