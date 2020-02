Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du club qui annonce une association entre Messi et Ronaldo !

Publié le 11 février 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Ancien directeur sportif de Barcelone, Ariedo Braida estime que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient jouer dans la même équipe à l’avenir.

Avec sa clause lui permettant de quitter le Barça dès cet été et les tensions en interne, suite aux déclarations d'Éric Abidal, Lionel Messi pourrait claquer la porte du FC Barcelone. La star argentine aurait jusqu'à mai prochain pour donner sa décision, une situation qui donnerait des sueurs froides aux décideurs barcelonais. Et si Messi étrennait la même tunique que Cristiano Ronaldo ? Un ex-dirigeant du Barça valide cette hypothèse.

« Ils n'auraient aucun problème à jouer dans la même équipe car ce sont deux grands joueurs »