Mercato - Barcelone : Le retour d’Iniesta au cœur d’un énorme imbroglio ?

Publié le 10 février 2020 à 16h30 par A.M.

Ces derniers jours, la presse espagnole a révélé que le FC Barcelone avait tenté de rapatrier Andrès Iniesta cet hiver. Une situation qui aurait créé un quiproquo en coulisse.

Finalement discret sur le marché des transferts en terme de recrutement, le FC Barcelone aurait tenté de rapatrier Andrès Iniesta (35 ans), comme le révélait récemment Sport. Une information confirmée dans la foulée par AS qui assurait toutefois que le joueur avait décliné cette proposition, souhaitant poursuivre l’aventure au Vissel Kobe. Mais la situation ne semble pas si claire en interne.

Qui a contacté Iniesta ?