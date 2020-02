Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur les coulisses du transfert de Neymar !

Publié le 12 février 2020 à 0h15 par A.D.

À la surprise générale, Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG à l’été 2017. Jordi Mestre, ancien vice-président blaugrana, est revenu sur les coulisses du départ de la star brésilienne.

Neymar en a surpris plus d’un lorsqu’il s’est engagé avec le PSG. Lors de l’été 2017, Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire et payé la clause libératoire, fixée à 222M€, de la star brésilienne. Après quatre saisons de bons et loyaux services au FC Barcelone, Neymar a fait ses valises pour prendre la direction du PSG. Et ce, malgré les prises de position de Gerard Piqué et de Jordi Mestre au début du feuilleton. Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , l’ancien vice-président du Barça a lâché de grosses révélations sur les coulisses du transfert de Neymar au PSG.

«À ce moment, personne ne savait qu’il partirait»