Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros appel du pied de cet ancien dirigeant du Barça pour Neymar !

Publié le 11 février 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors qu’il a rejoint le PSG en 2017, Neymar a bien failli effectuer un retour au Barça cet été. Et pour Jordi Mestre, l’ancien vice-président du Barça, le Barça aurait tout intérêt à revenir à la charge pour Neymar l'été prochain.

Le départ de Neymar du Barça en 2017 a manifestement laissé un goût amer dans la capitale de la Catalogne. Près de deux ans et demi après son arrivée au PSG, certains rêvent toujours d’un retour de Neymar au Barça. C’est le cas de Jordi Mestre, l’ancien vice-président du FC Barcelone au moment du départ de Neymar. Il a récemment soutenu qu’il faudrait recruter le brésilien l’été prochain si cela était possible. Il a également dévoilé à travers un entretien accordé au Mundo Deportivo que l’échec du transfert de Neymar l’été dernier avait été une des raisons de sa démission pour « graves divergences ».

« Sportivement, il faudrait le recruter »