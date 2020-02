Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision tonitruante prise pour Thiago Silva ?

Publié le 11 février 2020 à 14h15 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain, on semble déjà préparer la succession de Thiago Silva.

Le mercato hivernal et terminé depuis une dizaine de jours, mais Leonardo doit désormais sur d’autres dossiers chauds. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont en effet en fin de contrat et c’est notamment le cas de Thiago Silva, capitaine du club et titulaire indiscutable dans le dispositif de Thomas Tuchel. À l’heure actuelle, aucune négociation pour une éventuelle prolongation ne semble avoir débuté et du côté du PSG, on regarderait avec insistance du côté du Napoli, où évolue un certain Kalidou Koulibaly.

Le PSG souhaiterait bien recruter Koulibaly pour remplacer Thiago Silva