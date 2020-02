Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de régler la succession de Thiago Silva ?

Publié le 11 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Thiago Silva arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo s’activerait en coulisses et mettrait le paquet sur Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples.

« Non, pour l'instant il n'y a pas de négociations avec le Paris Saint-Germain. Il a déjà reçu des offres d'autres clubs, mais je ne parlerai pas d'autres clubs, car la priorité de Thiago Silva est de rester au PSG », confiait récemment l’agent de Thiago Silva, confirmant donc que son avenir au PSG était très incertain puisque son contrat arrivera à son terme en juin prochain. D’ailleurs, Leonardo aurait identifié sa grande priorité pour assurer la succession du défenseur brésilien au PSG.

Le PSG à fond sur Koulibaly

Comme l’a révélé Skysports lundi, le directeur sportif du PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour recruter Kalidou Koulibaly l’été prochain, et serait même disposé à offrir un gros contrat à hauteur de 11,5M€ par an au défenseur sénégalais de Naples. Koulibaly serait intéressé par le projet parisien, et il faudrait désormais que le PSG trouve un accord avec le Napoli en vue du prochain mercato…