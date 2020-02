Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation choc du Barça sur le départ de Neymar !

Publié le 11 février 2020 à 11h15 par La rédaction

Arrivé au PSG contre 222M€ lors de l’été 2017, Neymar aurait vite regretté cette décision à en croire l’ancien vice président du Barça, Jordi Mestre.

Le départ de Neymar du Barça continue de faire parler en Catalogne, deux ans et demi après les faits. Arrivé au PSG contre 222M€ lors de l’été 2017, Neymar aurait souhaité faire son retour l’été dernier mais faute d’offre suffisante, le Brésilien est resté. Depuis, le feuilleton semble oublié à Paris et Neymar régale cette saison avec 15 buts et 10 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Mais les récentes déclarations de Jordi Mestre, le vice président du Barça à l‘époque du départ de Neymar, pourraient relancer la polémique.

« Il a vite pleuré de regret et nous a fait part son désir de revenir »