PSG - Malaise : Tuchel a un plan précis pour Neymar !

Publié le 11 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Écarté du groupe face à l’OL et Nantes pour cause d’une blessure au dos, Neymar ne serait finalement pas blessé mais seulement diminué selon Isabela Pagliari qui a dévoilé le plan du PSG pour sa star.

Lors de la large victoire du PSG face à Montpellier le 1er février dernier, Neymar a été victime d’une charge durant le match et est tombé sur son dos. Le Brésilien souffrirait d’une chondro-costale depuis, et n’a pas été retenu dans le groupe du PSG lors du déplacement à Nantes la semaine dernière et à l’occasion de la réception de l’OL dimanche soir. Cependant, Neymar ne serait pas blessé selon Isabela Pagliari. La journaliste d’ Esporte Interactivo a révélé que le numéro 10 du PSG serait préservé par le club, afin de ne prendre aucun risque en marge du déplacement à Dortmund le 18 février prochain pour le compte du 1/8ème aller de Ligue des champions face au Borussia.

Neymar pas blessé, le PSG veut le Brésilien à 100% pour la Ligue des champions !