PSG - Malaise : Cette grande annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 10 février 2020 à 14h45 par A.M.

Alors qu’il souffre d’une lésion chondro-costale, Neymar va toutefois beaucoup mieux et devrait tenir sa place contre le Borussia Dortmund le 18 février prochain.

À l’approche d’un grand rendez-vous, tous les regards se tournent vers Neymar. Il faut dire que la star brésilienne a connu de graves blessures avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et alors qu’il a été absent des grands rendez-vous européens du PSG, Neymar souffre d’une lésion chondro-costale qui l’a contraint à déclarer forfait contre Nantes et l’OL. Mais selon Isabela Pagliari, journaliste proche des Brésiliens du club de la capitale, il n’y a pas d’inquiétudes majeures et que le PSG a juste voulu ne prendre aucun risque avec sa star.

«Le PSG veut maîtriser la situation pour qu'il soit à 100% à Dortmund»