Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 350M€ pour acter le départ de Lionel Messi ?

Publié le 11 février 2020 à 13h00 par T.M.

L’avenir de Lionel Messi fait énormément parler. Et du côté de l’Italie, la Juventus et l’Inter Milan seraient prêts à réaliser une opération XXL pour la star du FC Barcelone.

Les jours de Lionel Messi pourraient bien être comptés au FC Barcelone. En effet, suite au clash avec Eric Abidal, l’Argentin pourrait être tenté de prendre la porte, d’autant plus qu’il dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir à l’intersaison. Messi pourrait donc aller voir ailleurs. Pour aller où ? Alors que le PSG bougerait en coulisse pour acter le renfort de la Pulga, en Italie aussi, on scruterait avec attention ce dossier.

Une association Messi-Cristiano Ronaldo ?