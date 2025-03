PSG : Clash surréaliste, Al-Khelaïfi veut le faire virer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très contrarié par l'élimination du PSG contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions en avril 2013, Nasser Al-Khelaïfi s'était accroché avec Pierre Ménès juste après la fin du match. L'ancien consultant du Canal Football Club raconte cette scène surréaliste, et le coup de fil qui s'en est suivi de la part du président du PSG qui semble avoir tenté de le faire virer.

Les faits remontent au 10 avril 2013, alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions (2-2 à l'aller au Parc des Princes). Le club francilien a longtemps cru à une qualification, mais s'est finalement fait rejoindre en toute fin de match par le Barça (1-1 score final) et a donc été éliminé avec la règle des buts à l'extérieur. Une véritable frustration à l'époque pour le PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi.

« Je bouscule violemment Al-Khelaïfi »

Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un clash a éclaté juste après cette rencontre entre le patron du PSG et Pierre Ménès. Ce dernier l'a dévoilé dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot : « Il y a eu cet incident incroyable dans les couloirs du Camp Nou (…) A la fin du match, je suis dans un couloir et je bouscule épaule contre épaule assez violemment Nasser Al-Khelaïfi, qui m’insulte pensant que je l’avais fait exprès. Je n’avais aucune raison de le bousculer exprès, surtout après une défaite, ça n’avait pas de sens. Et quand je rentre à l’hôtel, j’apprends qu’Al-Khelaïfi a appelé le big boss de Canal à l’époque pour se plaindre de mon comportement. Ce qui n’a pas eu de répercussion forte sur moi, mais bon ce n’était pas le meilleur départ entre Nasser et moi », précise Ménès, qui aurait donc pu potentiellement se faire virer après le coup de fil d'Al-Khelaïfi.

Un clash qui n'a pas duré

Mais les tensions se sont ensuite apaisées entre les deux hommes : « Ça s’est arrangé au moment de ma greffe. J’ai su que Nasser voulait venir me voir à l’hôpital, et on lui avait déconseillé. Il m’avait fait envoyer un beau livre sur le PSG et un maillot signé par tous les joueurs », poursuit Pierre Ménès. Tout est bien qui finit bien.