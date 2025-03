Dembélé : «Il ne sert à rien», Deschamps se fait dézinguer !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a perdu face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Alors que Didier Deschamps a mis en place un 4-4-2 avec Ousmane Dembélé en faux numéro 9, Kevin Diaz a dégoupillé en direct ce vendredi soir.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a affronté la Croatie à Split en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Pour ce grand rendez-vous, Didier Deschamps a innové. En effet, le sélectionneur tricolore a mis en place un 4-4-2 avec Ousmane Dembélé en pointe haute au milieu de terrain. Un plan de jeu qui n'a pas fonctionné, puisque les Bleus ont perdu 2-0.

«Tu fais le même dans la cour d'école»

Présent dans l'émission l'After Foot ce vendredi soir, Kevin Diaz s'en est pris à Didier Deschamps, remettant en cause ses choix, notamment avec Ousmane Dembélé. « Deschamps, ça fait bien longtemps qu'il ne gagne plus en équipe de France. Depuis 2018, il ne gagne plus de compétition. Il gagne des matchs, mais que propose-t-il tactiquement ? A part nous mettre Ousmane Dembélé faux 9 parce qu'en ce moment ça fait 4 mois qu'il marche sur l'eau en faux 9 avec son club. Mais avec son club, il y a une animation qui est mise en place depuis un an et demi par un forcené de l'animation offensive, de la tactique, des déplacements, des cheminements, qui s'appelle Luis Enrique », s'est emporté le consultant de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«Ils font tous tourner les serviettes»

« Tu passes des diplômes et t'as le sélectionneur qui travaille aucun entrainement quasiment, à part peut-être une veille de match. On a encore vu cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'équipe de France avec ce 8 contre 8 à Clairefontaine, où ils font tous tourner les serviettes. Après ils te disent qu'ils n'ont pas le temps de travailler, par contre ils font toujours ce jeu là à tous les rassemblements, alors qu'il ne sert à rien. Tu fais le même dans la cour d'école ou au five avec tes potes. (...) Si tu mets Dembélé en faux 9, attention. Le 4-4-2 en losange, il faut des latéraux ultras offensifs, présents, des milieux qui vont devoir compenser sur les côtés, une animation qui est travaillée huilée, et ne pas perdre la bataille du milieu de terrain. Il va falloir changer beaucoup de choses pour renverser cette situation », a conclu Kevin Diaz.