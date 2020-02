Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi convaincu de rejoindre le PSG grâce à Kylian Mbappé ?

Publié le 11 février 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi serait intéressé à l’idée de retrouver Neymar en rejoignant le PSG, la présence de Kylian Mbappé pèserait également pour le joueur du FC Barcelone.

Neymar et Lionel Messi pourraient bien faire à nouveau des étincelles ensemble. Et après le FC Barcelone, c’est au PSG que le Brésilien et l’Argentin pourraient se retrouver. En effet, sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a fait une grande annonce sur une possible arrivée de Messi au PSG, lâchant : « Il y a des mouvements pour que Lionel Messi aille à Paris et si Messi veut aller au PSG à la fin de la saison, il pourrait le faire pour 0€ ».

Messi veut jouer avec Mbappé !