PSG - Malaise : Tuchel se prononce sur le calvaire de Mauro Icardi !

Publié le 11 février 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Actuellement en grande difficulté au PSG où il ne trouve presque plus le chemin des filets, Mauro Icardi traverse une période de doutes. Mais Thomas Tuchel continue de faire confiance au buteur argentin…

Alors qu’Edinson Cavani a retrouvé le chemin des filets dimanche soir face à l’OL (4-2), le numéro 9 du PSG vient mettre un peu plus de pression sur les épaules de Mauro Icardi. Ce dernier peine à retrouver son rythme de croisière du début de saison, et ses prestations décevantes commencent à faire couler beaucoup d’encre. Mais Thomas Tuchel, interrogé en conférence de presse ce mardi, a affiché un discours rassurant sur Icardi.

« Tout le monde doit l’aider »