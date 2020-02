Foot - PSG

PSG : Tuchel doit-il titulariser Cavani face à Dortmund ?

Publié le 11 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Buteur face à Lyon (4-2) ce dimanche, Edinson Cavani espère toujours convaincre Thomas Tuchel de le titulariser face au Borussia Dortmund le 18 février prochain. Mais l’entraîneur du PSG doit-il faire confiance au Matador ? C’est notre sondage du jour !

Edinson Cavani a incontestablement marqué le dernier mercato hivernal du PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international uruguayen souhaitait quitter le club de la capitale dès le mois de janvier afin de rejoindre l’Atlético de Madrid, dans l'espoir de retrouver du temps de jeu. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été relégué sur le banc de touche par Thomas Tuchel, suite à l’arrivée remarquée de Mauro Icardi (18 buts en 27 matches) et après plusieurs pépins physiques l’ayant écarté des terrains plusieurs semaines. Mais après son départ avorté en Liga, Edinson Cavani semble vouloir prendre sa revanche, et cela s’est vu contre l’OL.

Cavani doit-il retrouver sa place en pointe ?