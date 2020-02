Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti règle un dossier chaud du moment !

Publié le 11 février 2020 à 3h45 par A.M.

Annoncé sur le départ durant tout l’hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG, pour le plus grand bonheur des supporters et de Marco Verratti.

Le Parc des Princes n’attend que ça. Rugir de plaisir pour célébrer un but d’Edinson Cavani. Après un mois de janvier durant lequel il a très peu joué compte tenu de sa situation sur le mercato, le Matador est entré en fin de match contre l’OL dimanche soir et a délivré le PSG en inscrivant le quatrième but parisien qui a délivré les siens (4-2). Et alors que certains observateurs craignent que la concurrence entre Edinson Cavani et Mauro Icardi commencent à poser des problèmes, Marco Verratti règle cette histoire et assure que tout le monde est heureux pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

«On est contents pour lui, ça fait plaisir»