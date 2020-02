Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel s’est opposé à un choix fort de Neymar !

Publié le 10 février 2020 à 16h15 par A.M.

Absent contre l’OL, Neymar souffre d’une lésion chondro-costale mais voulait jouer dimanche soir. Un souhait auquel s’est opposé Thomas Tuchel.

Contre Montpellier, Neymar s’est blessé aux côtes. Victime d’une lésion chondro-costale, le Brésilien est au cœur de toutes les préoccupations au PSG. Désireux de ne prendre aucun risque avec sa star, Thomas Tuchel a décidé de se passer des services de son numéro 10 contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir (4-2), allant ainsi contre la volonté de Neymar.

«Neymar est apte et voulait jouer»