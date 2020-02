Foot - PSG

PSG : Unai Emery lâche un constat clair sur Neymar !

Publié le 11 février 2020 à 13h15 par Th.B.

L’ayant côtoyé lors de sa dernière saison sur le banc au PSG, Unai Emery s’est confié sur sa relation avec Neymar, un joueur spécial qu’il considère très facile à manager.

Pour faciliter l’arrivée de Neymar au PSG à l’été 2017, Unai Emery a révélé à France Football avoir pris part aux négociations avec le Brésilien pour lui dresser le projet du club qui allait tourner autour de lui. Au cours de cette même interview parue dans les colonnes de l’hebdomadaire ce mardi, l’ancien entraîneur du PSG est revenu sur la gestion de la star auriverde qu’il trouve plutôt facile, tant son amour pour le football du Brésilien et son talent sont immenses.

« Contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher »