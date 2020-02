Foot - PSG

PSG - Polémique : Mbappé, Neymar… Leonardo tape du poing sur la table !

Publié le 11 février 2020 à 4h15 par A.M.

Après la victoire du PSG contre l'OL (4-2), Leonardo est arrivé au micro de Canal+ afin d'évoquer notamment les cas Neymar et Kylian Mbappé qui font beaucoup parler.

Au micro de Canal+ , Leonardo n'a pas manqué de faire taire les critiques autour de Neymar qu'il considère comme l'un des tous meilleurs joueurs du PSG : « Aujourd'hui, si on parle du terrain, qu'est-ce qu'on dit de Neymar ? Aujourd'hui, il est très engagé, très heureux et c'est un joueur fantastique, FANTASTIQUE, il est très en forme. Il est très engagé, même dans l'objectif. Qu'est-ce qu'on dit ? On est contents de l'avoir et c'est merveilleux ». Et le directeur sportif parisien a également mis les choses au clair concernant la récente altercation entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel.

Leonardo met les choses au clair